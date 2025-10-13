Batman'da ortalık karıştı: Biri polis 8 kişi yaralandı
Batman'da iki grup arasında çıkan tartışma silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada biri polis olmak üzere 8 kişi yaralandı. Gözaltına alınan 8 şüpheliden 4'ü tutuklandı.
Gap Mahallesi Avukat Sedat Özevin Caddesi’ndeki bir iş yerinin önünde iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Yaşanan arbede sırasında 7 kişi ile kavgaya müdahale eden bir polis memuru sol ayağından hafif yaralandı.
Yaralılar kaldırıldıkları hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede mahkemeye çıkarılan şüphelilerden D.A., H.A., O.K. ve Ü.K. tutuklandı, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.
