Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Batman'da otobüs ile TIR'ın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde kum yüklü kamyona arkadan çarptı.



4'Ü AĞIR 21 KİŞİ YARALANDI



Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.



Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.



Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

