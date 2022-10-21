Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Batman'dan Diyarbakır istikametine giden otobüs ile TIR'ın karıştığı trafik kazasında son bilgilere göre; 1 kişi öldü, 21 kişi yaralandı.

Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

'da otobüs ile TIR'ın karıştığı kazada 1 kişinin hayatını kaybettiği 21 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen Öz Diyarbakır firmasına ait yolcu otobüsü, Batman-Diyarbakır kara yolunun Batman Çayı mevkisinde kum yüklü kamyona arkadan çarptı.

Batman'da otobüs ile TIR çarpıştı: Ölü ve yaralılar var - 1

4'Ü AĞIR 21 KİŞİ YARALANDI

Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Otobüs sürücüsünün olay yerinde hayatını kaybettiği kazada, 4'ü ağır 21 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

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