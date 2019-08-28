Batman'da Pazaryeri Mahallesi'ndeki Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.
Kavgada, Suat Yükselbağ (20) ve kavgayı ayırmaya çalışan bir otogar çalışanı yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Sağlık ekiplerince Batman Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yükselbağ, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Batman'da otogarda bıçaklı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
Anadolu AjansıTürkiye
Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında çıkan bıçaklı ve sopalı kavgada, 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Batman'da Pazaryeri Mahallesi'ndeki Batman Şehirlerarası Otogarı'nda iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma bıçaklı ve sopalı kavgaya dönüştü.