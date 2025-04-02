Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı
Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.
Gültepe Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
Otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye görevlilerince çıkarıldı.
Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
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