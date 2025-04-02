Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı. Kazada 7 kişi yaralandı.

Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Gültepe Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.

Otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye görevlilerince çıkarıldı.

Yaralılar, ambulanslarla Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

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