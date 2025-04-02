Batman'da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 7 yaralı

Gültepe Mahallesi'nde M.T. yönetimindeki hafif ticari araç ile A.G. idaresindeki otomobil çarpıştı.



İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Kazada, araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.



Otomobilde sıkışan bazı yolcular itfaiye görevlilerince çıkarıldı.



Yaralılar, ambulanslarla Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.