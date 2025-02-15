Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Batman Diyarbakır karayolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi ağır yaralandı.

Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Kaza, Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

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