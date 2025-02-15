Batman’da otomobil takla attı: 3 ağır yaralı

Kaza, Batman Diyarbakır Diktepe köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla attı.

Otomobilin takla atması sonucu isimleri öğrenilemeyen 3 kişi araçta sıkıştı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine AFAD, itfaiye ve ambulans sevk edildi. Olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri araçta sıkışan 3 kişiyi çıkartı.

Yaralılar Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.