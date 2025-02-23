Batman’da otomobilde 1 kilo toz esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

Batman’da polis ekiplerinin durdurduğu otomobilde 1 kilo 76 gram toz esrar ele geçirilirken, gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman’da otomobilde 1 kilo toz esrar ele geçirildi: 2 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen çalışmalar kapsamında kent girişinde durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği eşliğinde yapılan aramada, 1 kilo 76 gram toz esrar madde ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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