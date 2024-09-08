Batman'da otomobilin feci kazası: Kamyonun altına girdi

Kozluk istikametinden Batman kent merkezine gelen sürücüsünün ismi öğrenilemeyen otomobil, Batman Havaalanı kavşağında önünde seyredenkamyona arkadan çarptı.

Otomobilde sıkışan sürücü, şans eseri deprem tatbikatından dönen bir STK'nın arama kurtarma ekibi tarafından sıkıştığı yerden çıkartıldı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.



aralı sürücü sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından Batman Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.