Batman'da petrol yüklü tanker devrildi
Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.
Fotoğraf: Arşiv
Batman-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAV 767 plakalı ham petrol yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanes'ine kaldırıldı.
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