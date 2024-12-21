Batman'da petrol yüklü tanker devrildi

Batman'da petrol yüklü tankerin devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

Batman'da petrol yüklü tanker devrildi
Fotoğraf: Arşiv

-Hasankeyf kara yolu Çeşmebaşı mevkisinde sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 73 AAV 767 plakalı ham petrol yüklü tanker kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralanan sürücü, sağlık ekiplerince Batman Eğitim ve Araştırma Hastanes'ine kaldırıldı.

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