Batman’da sağanak: Cadde ve sokaklar suyla doldu
15.11.2025 17:48
Son Güncelleme: 15.11.2025 17:49
DHA
Batman'da sağanak yağış nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı. Bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarısının ardından kentte gün boyunca aralıklarla süren sağanakla bazı cadde ve sokaklar suyla doldu.
Araçlar suyla dolan caddelerde ilerlemekte güçlük çekerken, bazı ev ve iş yerlerini de su bastı. Belediye ekipleri tıkanan rögarları açarak su tahliyesi için çalışma başlattı. Sağanak, Sason ilçesinde de etkili oldu.