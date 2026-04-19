Batman’da sağanak sele neden odu, AVM girişinde tavan çöktü

Batman ’da şiddetli sağanak hem kırsal bölgelerde hem de kent merkezinde hayatı olumsuz etkiledi. Merkeze bağlı Yenipınar ve Binatlı köylerinde yağmur sonrası köylerin içinden geçen derelerin taşması ile su baskınları yaşandı. Kent merkezinde ise şiddetli yağışın etkisiyle bir alışveriş merkezinin giriş kısmındaki tavan çöktü.



Olayda yaralanan olmazken, kısa süreli panik yaşandı. Bazı yollarda ise sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Batman Valiliğinden yapılan açıklamada, yeni yağışlar ve barajdan su salınması konusunda vatandaşlar uyarılarak, dikkatli olmaları istendi.



Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Batman'ın da aralarında olduğu 12 il için sarı kod uyarısında bulundu.