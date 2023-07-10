Batman’da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Gerçüş ilçesinden Batman’a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.’nün (18) öldüğü belirlendi.

Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı.

Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı.