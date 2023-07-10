Batman’da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Batman’da Çayüstü köyü Kantar Köprüsü yakınında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle şarampole yuvarlanan ve yanan kamyondaki 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ağır yaralandı.

Batman’da şarampole yuvarlanan kamyon yandı: 4 ölü, 2 ağır yaralı

Gerçüş ilçesinden ’a seyir halinde olan A.Ö. (27) yönetimindeki buğday yüklü kamyon, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazanın ardından kamyonda yangın çıktı. 
Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye itfaiye, AFAD, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının ardından yapılan kontrolde sürücü A.Ö. ile kamyonda bulunan B.Ö. (18 ), Ş.M. (43) ve M.Y.Ö.’nün (18) öldüğü belirlendi. 
Vücutlarında yanıklar oluşan ve ağır yaralanan kamyondaki O.Ö. (43 ) ve V.Ö. (20), ilk müdahalelerinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındı. 
Vali Ekrem Canalp da sabah saatlerinde olay yerine giderek, yetkililerden kaza ile ilgili bilgi aldı. 

TÜRKİYE HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...