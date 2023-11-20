Batman'da sel felaketi: Aynı aileden 3'ü çocuk 4 kişi öldü

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta 7 kişilik aile sele kapılarak sürüklendi.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. 7 kişilik aileden biri babaanne 3'ü çocuk 4 kişi hayatını kaybetti.
Dün akşam vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.
Lalihan Güner'in (54) cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.
Ekiplerin çalışmaları sonucu A. Güner (1) ve İ. Güner'in (5) cansız bedenlerine evlerinin yaklaşık 800 metre ilerisinde ulaşıldı. 9 yaşındaki kayıp Birgül Günel’in bulunmasıyla birlikte çalışmalar sonlandırıldı.
METEOROLOJİDEN YENİ UYARI
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan tahmine göre, yağışlar bugün öğle saatlerinden itibaren rüzgar ve fırtınayla Batman, Mardin, Siirt, Muş, Bingöl ve Iğdır çevrelerinde kuvvetli, Şırnak, Hakkari, Van ve Bitlis çevrelerinde yer yer çok kuvvetli olacak.
Yağışlar, genellikle yağmur ve sağanak, 1500 metre ve üzeri rakımlı yerlerde karla karışık yağmur ve kar, Şırnak'ın doğu, Hakkari ile Van'ın yüksekleri ile Bitlis çevrelerinde ise kuvvetli ve yoğun kar şeklinde görülecek.
Kuvvetli yağışlar yarın öğle saatlerinden sonra etkisini kaybedecek.
Yağışlar sebebiyle sel, su baskını, ulaşımda aksamalar, kuvvetli rüzgar ve fırtına, soba ve baca gazı zehirlenmesi, yüksek kesimlerde tipi şeklinde kar yağışı ile buzlanma ve don olaylarına karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.
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