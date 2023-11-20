Batman'da sele kapılan bir kadın öldü, kayıp 3 çocuk aranıyor

Batman'da etkili olan yağış nedeniyle su taşkınlarının yaşandığı Seyitler Mahallesi 3062’nci sokakta Lalihan Güner (54), evinin önünde suya kapılarak sürüklendi.
İhbarla bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sudan çıkarılan Güner’in, hayatını kaybettiği belirlendi. Güner’in cansız bedeni, otopsi için hastane morguna konuldu.
3 ÇOCUK ARANIYOR
Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenalp sel sularına kapılan 1,3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun arama akurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.
Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Canalp, "Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor." dedi.
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