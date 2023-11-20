Batman'da sele kapılan bir kadın öldü, kayıp 3 çocuk aranıyor

3 ÇOCUK ARANIYOR

Batman Valisi Ekrem Canalp olay yerinde incelemelerde bulundu. Cenalp sel sularına kapılan 1,3 ve 5 yaşlarındaki 3 çocuğun arama akurtarma çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Şu ana kadar 1 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Canalp, "Şu anda maalesef bir vatandaşımız yaralı olarak hastaneye kaldırılmıştı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Şu anda çok sayıda hanemizde özellikle bodrum katlarında 240 ihbar aldık, bodrum katlarında su basma ihbarı olarak. Ekiplerimiz olay mahallerinde suları boşaltıyorlar. Burada ise 3 evladımız kayıp, onları arama çalışmaları devam ediyor." dedi.