Batman'da sele kapılan kadın hayatını kaybetti

Batman'da şiddetli yağış etkili oldu. Aşırı yağış nedeniyle kentin pek çok noktasında su baskınları oldu.



Su birikintilerinin oluştuğu yollarda araçlar mahsur kaldı. İtfaiye ekipleri araçları kurtarmak için çalışma yaptı.



Birçok ev ve iş yerini su bastı.



SELE KAPILAN KADIN HAYATINI KAYBETTİ



Alınan bilgiye göre, Seyitler Mahallesi'nde Lalihan Güner (54) sel sularına kapıldı.



İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.



Vatandaşlar tarafından sudan çıkarılan kadına ilk müdahaleyi yapan sağlık ekipleri, Güner'in öldüğünü belirledi.



Güner'in cesedi, Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.



Öte yandan, aynı mahallede bir bebeğin de vatandaşlar tarafından kurtarıldığı, İluh Devlet Hastanesine kaldırılan bebeğin yoğun bakımda tedavi altına alındığı öğrenildi.