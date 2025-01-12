Batman’da seyir halindeki otomobil yandı

Edinilen bilgiye göre, Pazaryeri Mahallesi'nde sürücüsünün ismi öğrenilmeyen otomobil, seyir halindeyken motor kısmında henüz belirlenemeyen nedenden çıkan duman sonrası yandı.

Sürücü, otomobili yol kenarında durdurup durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Olay yerine itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, otomobilde maddi hasar meydana geldi.