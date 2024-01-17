Batman'da siber suçlulara operasyon: 275 gözaltı, 12 tutuklama

Batman’da siber suçlarla mücadele çerçevesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonlarında yakalanan 275 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Batman'da siber suçlulara operasyon: 275 gözaltı, 12 tutuklama

Batman Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, son bir aylık dönemde yürütülen çalışmalarda "bilişim sistemlerinin, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçundan aranan 275 şüpheli yakalanarak adli makamlara sevk edildi. Bu kişilerden 12'si tutuklanırken diğerleri serbest bırakıldı.

Açıklamanın devamında, huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla suç ve suçlularla mücadelede kararlılık vurgusu yapıldı.

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