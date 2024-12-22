Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Batman kent merkezinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Batman'da silahlı kavga: 2 yaralı

Petrol Mahallesi'nde iki grup arasında bilinmeyen bir nedenle sözlü başlayan tartışma, kavgaya dönüştü.

Silahların kullanıldığı kavgada S.T. (26), ve Y.K. (27) isimli iki kişi yaralandı.

Yaralılar ihbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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