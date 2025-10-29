Batman'da şüpheli paket paniği
Batman'da bir iş yerinin önünde şüpheli paket paniği yaşandı. Fünye ile patlatılan paketten çöp çıktı.
Edinilen bilgiye göre, dün gece Belde Mahallesi'nde bir iş yerinin önünde bulunan panonun önüne bırakılan poşet polisi harekete geçirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yolu trafiğe kapatarak güvenlik tedbiri aldı.
BOMBA İMHA EKİBİ SEVK EDİLDİ
Polis ekipleri, daha sonra olay yerine bomba uzmanlarını çağırdı. Bomba imha ekipleri, sinyal kesici seyyar jammer cihazını çalıştırdıktan sonra özel kıyafetlerini giyerek, panonun altına bırakılan poşeti fünye ile patlattı.
POŞETTEN ÇÖP ÇIKTI
Patlatılan poşetten çöp çıkınca çevrede bulunan vatandaşlar rahat bir nefes aldı.
Yaklaşık yarım saat trafiğe kapalı kalan cadde, poşetin boş olduğunun anlaşılması üzerine yeniden trafiğe açıldı.
