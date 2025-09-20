Batman'da taşlı sopalı kavga: Altı yaralı

Batman'da iki grup arasında taşlı sopalı kavga çıktı. Kavgada altı kişi yaralandı.

Batman'da taşlı sopalı kavgada altı kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Kozluk ilçe merkezinde henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Kısa sürede taşlı ve sopalı kavgaya dönüşen olayda altı kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı.

