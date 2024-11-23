Batman'da tefecilik operasyonu

Bu kapsamda, faiz karşılığında senetle borç para veren ve borcun ödenmesine rağmen senetleri iade etmeyen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.



Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, 12 kişi adına düzenlenmiş 27 senet ve çok miktarda para alım bilgilerinin bulunduğu not kağıdı ele geçirildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.​​​​