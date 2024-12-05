Batman’da terör operasyonu: 3 gözaltı

Batman'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Batman’da terör operasyonu: 3 gözaltı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "PKK/KCK örgütüne üye olma" suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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