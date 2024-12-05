Batman’da terör operasyonu: 3 gözaltı
Batman'da jandarma ekipleri tarafından terör örgütü PKK/KCK’ya yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, "PKK/KCK terör örgütüne üye olma" suçundan aranan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Belirlenen şüphelilerin adreslerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Yapılan aramalarda çok sayıda yasaklı yayın kapsamında bulunan örgütsel doküman, terör örgütünü simgeleyen bez parçalarıyla şüphelilere ait dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
- Etiketler :
- Haberler -
- Türkiye
- Batman
- Terör