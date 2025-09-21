Batman'da trafik kazası: 1 yaralı
Batman'ın Beşiri ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç takla attı. Kazada 1 kişi yaralandı.
Kaza, Beşiri ilçesine bağlı Şenköy Çakıllı köyü mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği hafif ticari araç kontrolden çıkarak takla attı.
Kazanın ardından olay yerine 112 sağlık ekipleri ve jandarma sevk edildi. Yaralı kişi, ilk müdahalesi olay yerinde yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
- Etiketler :
- Yerel Haber
- Trafik Kazası
- Batman