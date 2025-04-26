Batman'da trafik kazası: 2 kişi yaralandı

Kaza, Gercüş ilçesine bağlı Akyar köyü mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Batman'dan Gercüş’e gitmekte olan ve henüz sürücüsünün ismi öğrenilmeye hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada, şoför ve yanında bulunan bir kişi yaralandı.

Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla kaldırıldıkları Hasankeyf Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.