Batman’da traktörle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı

Batman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.



Kaza saat 16.00 sıralarında Batman-Bismil yolunda yaşandı.



Bir traktör ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.



Kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.



Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.