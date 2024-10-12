Batman’da traktörle kamyonet çarpıştı: 3 yaralı
Batman’da traktör ile kamyonetin karıştığı trafik kazası meydana geldi. Kazada 3 kişi yaralandı.
Batman’da meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kaza saat 16.00 sıralarında Batman-Bismil yolunda yaşandı.
Bir traktör ile bir kamyonetin çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.
Kazanın ardından olay yerine sevk edilen AFAD, UMKE, güvenlik güçleri ve sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalede bulundu.
Yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
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