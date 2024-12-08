Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcu ölü bulundu

Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcu evinde ölü bulundu.

Batman'da üç gündür haber alınamayan davulcu ölü bulundu

Huzur Mahallesi'nde yaşayan 32 yaşındaki Erhan Tuncer'den üç gündür haber alamayan yakınları, endişe ederek evine gitti. İçeri girdiklerinde Tuncer'in cansız bedeniyle karşılaşan aile, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine ve sağlık ekipleri sevk edildi. Tuncer'in cansız bedeni Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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