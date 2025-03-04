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Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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