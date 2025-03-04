Batman'da uyuşturucu operasyonu

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.



Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir otomobilde yapılan aramada, 2 kilo 500 gram skunk ve 2 kilo 650 gram toz esrar ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.



Gözaltına alınan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.