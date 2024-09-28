Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu

Batman Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda bir kargo şirketinde yapılan aramada, hoparlöre gizlenmiş 2 kilo 788 gram skunk ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.

Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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