Batman'da uyuşturucu operasyonu: 1 kişi tutuklandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları kapsamında Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda Ş.Ç. isimli şüpheli gözaltına alındı. Şüphelinin ikamet ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 kilo 706 gram kubar esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Ş.Ç. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.