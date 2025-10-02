Batman'da uyuşturucu operasyonu: 11 tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 11 şüpheli tutuklandı.
Batman'da polis ekiplerince, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışmalar kapsamında il merkezinde iki farklı tarihte eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Çevre illerden temin edilen uyuşturucuyu torbacılık yöntemiyle sattıkları tespit edilen şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 9,88 gram metamfetamin, 32,03 gram esrar, 3,40 gram bonzai ve 168 adet sentetik hap ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alınan 11 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
- Etiketler :
- Batman
- Tutuklama
- Operasyon
- Uyuşturucu