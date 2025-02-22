Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Batman'da durdurulan bir araçta 332 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kent girişinde şüphe üzerine bir araç durduruldu.

Araçta yapılan aramada, 332 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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