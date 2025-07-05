Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklama

Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda kent girişinde durdurulan bir araçta arama yapan ekipler, 175 gram kokain buldu.

Gözaltına alınan 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook
DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...