Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 232 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
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İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar civarında yapılan kontrollerde, 232 gram bonzai ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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