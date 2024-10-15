Batman'da uyuşturucu operasyonu: 4 tutuklama
Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 232 gram bonzai ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
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Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından otogar civarında yapılan kontrollerde, 232 gram bonzai ele geçirildi.
Olayla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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