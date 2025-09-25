Batman'da uyuşturucu operasyonu: 6 kilo 300 gram esrar ele geçirildi

Batman İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin uyuşturucu ile mücadele çalışmaları sürüyor.

Uyuşturucu madde ile mücadele çalışmaları kapsamında yürütülen çalışmalar kapsamında Batman'ın Sason ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonda H.E. isimli şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelinin ikametinde ve eklentilerinde arama yapıldı.

Yapılan aramalarda 6 kilo 335 gram kubar esrar, bir adet hassas terazi ve üç adet makas ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili gözaltına alınan H.E. jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.