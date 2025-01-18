Batman'da uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.



Bu kapsamda çevre illerden kente yüklü miktarda uyuşturucu getiren ve torbacılık yöntemiyle satanlara yönelik 9 ayrı adrese düzenlenen operasyonda, 9 şüpheli gözaltına alındı.



Söz konusu adreslerde yapılan aramada, 7 gram esrar, 12 gram sentetik uyuşturucu ile 49 parça peçeteye emdirilmiş sentetik kannabinoid ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.