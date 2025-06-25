Batman'da uyuşturucu operasyonu: Bir gözaltı

Batman'da bir araçta 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: Bir gözaltı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, B.İ'nin kente getireceği yönünde aldığı istihbaratın ardından harekete geçti.

Bağlar Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda, aracında 4 kilogram kubar esrar ele geçirilen B.İ. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen B.İ, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

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