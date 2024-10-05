Batman'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar ele geçirildi

Batman'da uyuşturucu tacirlerine operasyon düzenlendi. Operasyonda 12 kiogram esrar ele geçirildi.

Batman'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar ele geçirildi

'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında Kozluk ilçesinin Tosunpınar köyü Çeşmebaşı mevkisinde bir evde, eklentilerinde, bahçe ve tarlada arama yapıldı.

Aramalarda, 12 kilogram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

Öne Çıkan Video

Eğitimde 4+4+4 modeli değişiyor mu? Lise için 3+1 yıl önerisi

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...