Batman'da uyuşturucu operasyonu: Kilolarca esrar ele geçirildi

Batman'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 12 kilogram esrar ele geçirildi, yakalanan zanlı tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarat çalışmaları kapsamında Kozluk ilçesinin Tosunpınar köyü Çeşmebaşı mevkisinde bir evde, eklentilerinde, bahçe ve tarlada arama yapıldı.



Aramalarda, 12 kilogram kubar esrar ve 10 kök Hint keneviri ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.



Zanlı, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.