Batman’da uyuşturucudan üç tutuklama

Batman’da yapılan uyuşturucu operasyonunda üç kişi tutuklandı.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, bir mahallede torbacılık yöntemiyle satış yapıldığının tespit edilmesi üzerine belirlenen adrese operasyon düzenlendi.



Yapılan aramada, 58 parça halinde 63 gram sentetik uyuşturucu, 5 uyuşturucu hap ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 990 lira ele geçirildi.



Gözaltına alınan üç şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.