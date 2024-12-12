Batman’da üzerinde uyuşturucu madde bulunan kişi tutuklandı

Batman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından durumundan şüphelenilerek durdurulan bir şahsın üzerinde yapılan aramada; 134 gram bonzai ve 20 gram metamfetamin uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

