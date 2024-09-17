Batman’da yarıştığı iddia edilen otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia edilen 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobiller, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

