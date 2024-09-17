Batman’da yarıştığı iddia edilen otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Batman’da yarıştıkları iddia edilen lüks marka iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, biri ağır 3 kişi yaralandı.

Batman’da yarıştığı iddia edilen otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Güney Çevreyolu üzerinde yarıştıkları iddia edilen 33 AGA 272 plakalı otomobil ile plakası öğrenilemeyen otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile savrulan otomobiller, bariyerlere çarptıktan sonra takla atarak durabildi.

Batman’da yarıştığı iddia edilen otomobiller çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı - 1

İtfaiye ekipleri, otomobilde sıkışan iki kişiyi güçlükle çıkardı. Kazada yaralanan 2’si ağır 4 kişi, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki hastanelere sevk edildi. Ağır yaralanan Muhammed Furkan Ergül (25), kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan -Diyarbakır yolu, araçların çekici yardımı ile kaldırılmasının ardından ulaşıma açıldı.

Öne Çıkan Video

Velinin silahı tutukluk yaptı, okul müdürü ölümden döndü

TÜRKİYE HABERLERİ

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Eylül 2024

Son dakika Kahramanmaraş'ta deprem mi oldu? Az önce deprem Kahramanmaraş'ta nerede oldu? Kahramanmaraş deprem Kandilli ve AFAD son depremler listesi 17 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2024

Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 17 Eylül 2024

Artvin'de Kapisre Deresi çevresindeki sanayi sitesi ve yurt boşaltıldı

Artvin'de Kapisre Deresi çevresindeki sanayi sitesi ve yurt boşaltıldı

Afyonkarahisar'da 10 metrelik obruk oluştu

Afyonkarahisar'da 10 metrelik obruk oluştu

Bakan Tekin: "Kayıt ücreti alınıyor ifadesi ciddi itham"

Bakan Tekin: "Kayıt ücreti alınıyor ifadesi ciddi itham"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'boykot' paylaşımı

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...