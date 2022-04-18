Batman’da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

Batman’ın Gercüş ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi de yaralandı.

Haberler - DHA 18.04.2022 - 19:11

Batman’da yolcu midibüsü kayaya çarptı: 3 ölü, 3 yaralı

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'da akşam saatlerinde Gercüş ilçesine bağlı Arıca köyü mevkisinde kaza meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen yolcu midibüsü, Midyat’tan Dargeçit ilçesine gitmek üzere yola çıktı. İçerisinde yolcuların bulunduğu midibüs, iddiaya göre sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Midibüs, yol kenarındaki kayaya çarptı.

Yoldan geçenlerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine çok sayıda, sağlık, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, midibüsteki yaralılara müdahale etti. Kazada 1’i hamile kadın 3 kişi yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitiririrken 3 kişi de yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Gerçüş Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Yaşamını yitiren 3 kişinin cansız bedenleri ise otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı. Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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