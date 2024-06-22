Batman’da yolcu otobüsü yandı: Faciadan dönüldü

Batman’ın Kozluk ilçesinde 44 yolcusu bulunan şehirlerarası otobüs alev aldı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Batman’da yolcu otobüsü yandı: Faciadan dönüldü

Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde Van’dan Antalya’ya doğru hareket eden yolcu otobüsü motor kısmından yanmaya başladı.

İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün içi kısa sürede dumanlarla kaplandı.

Şans eseri Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tutuşan otobüse belediyeye ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek faciayı önledi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.

Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

TÜRKİYE HABERLERİ

Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

Bursa'da bir kişi evinde ölü bulundu

İstanbul'da hastane bahçesinde iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

İstanbul'da hastane bahçesinde iki grup arasında silahlı kavga: Yaralılar var

70 metrelik uçurumdan bariyerler kurtardı

70 metrelik uçurumdan bariyerler kurtardı

Bartın'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Bartın'da katliam gibi kaza: 3 ölü, 2 yaralı

Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı: Kaçarken yakalandı

Parkta tartıştığı 2 kişiyi bıçakladı: Kaçarken yakalandı

Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

Babasıyla tartışıp tabancayı başına dayadı: Polis ikna etti

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...