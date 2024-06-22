Batman’da yolcu otobüsü yandı: Faciadan dönüldü

Kozluk ilçesi İpekyolu Caddesi'nde akşam saatlerinde Van’dan Antalya’ya doğru hareket eden yolcu otobüsü motor kısmından yanmaya başladı.



İçerisinde 44 yolcunun bulunduğu otobüsün içi kısa sürede dumanlarla kaplandı.



Şans eseri Kozluk Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü önünde tutuşan otobüse belediyeye ait itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale ederek faciayı önledi.



Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, otobüste maddi hasar meydana geldi.



Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.