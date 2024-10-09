Batman'da yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu ele geçirildi

Batman'da yolcu otobüsünün bagajında 247 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Batman'da yolcu otobüsünün bagajında uyuşturucu ele geçirildi

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince -Diyarbakır kara yolunda gerçekleştirilen yol kontrolünde bir yolcu otobüsü durduruldu.

Otobüste kimlik kontrolü yapıldığı esnada "Linda" adlı narkotik köpeğin bagaj kısmına tepki vermesi üzerine yapılan aramada bir çanta içerisinde 247 gram sentetik bulundu.

Ekipler çantanın sahibini gözaltına aldı.

Şüpheli emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Öne Çıkan Video

Kemoterapi tedavisi biten Prenses Kate'den sürpriz ziyaret

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...