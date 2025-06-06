Batman'da zincirleme kaza

Batman'da Pazaryeri Mahallesi'nde motosiklet ve iki otomobilin karıştığı zincirleme kaza meydana geldi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

DÖRT KİŞİ YARALANDI

Kazada yaralanan dört kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.