Batman-Beşiri karayolunda zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 7 kişi yaralandı.

Batman'da zincirleme trafik kazası: 7 yaralı

Kösetarla köyü mevkisinde seyir halindeki bir otomobilin sürücüsü, yola aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaptı.

Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü, takla atan araçla yoldan çıktı. Bu sırada arkadan gelen bir başka araç da devrilen otomobile çarptı.

7 KİŞİ YARALANDI

Kazada toplam 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

