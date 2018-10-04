Batman'ın Gercüş ilçesi kırsalında saat 06.00 sıralarında operasyona askerleri taşıyan Kobra tipi zırhlı askeri aracın geçişi sırasında, teröristlerce önceden yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak ettirildi.
Saldırıda 4 asker şehit oldu, 5 asker yaralandı.
Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı askerlerden 3'ü müdahaleye rağmen şehit oldu. İki askerin tedavisi sürüyor.
Bölgede teröristlerin yakalanması için başlatılan hava destekli operasyon devam ediyor.
UZUN SÜRE ÖNCE TUZAKLANMIŞ
Öte yandan saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının yola uzun süre önce tuzaklandığı, yolda asfaltlama yapıldığından arama faaliyeti yürütüldüğü sırada patlayıcının dedektör cihaz tarafından algılanmadığı öğrenildi.