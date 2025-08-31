Batman'da feci ölüm: Engelli asansörü yere çakıldı

Batman'da korkunç bir olay yaşandı.

Bahçelievler Mahallesi'nde iddiaya göre; Mehmet Eroğlu (68), üçüncü katta bulunan evine çıkmak için binanın dışında yer alan engelli asansörünü kullandı.

Ancak asansörün halatının kopmasıyla Eroğlu sert zemine çakıldı.

Ağır yaralanan Mehmet Eroğlu için çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eroğlu, daha sonra Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Talihsiz adam, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis olayla ilgili inceleme başlatıldı.

