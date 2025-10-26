Batman'da köy ve mezra yolları ulaşıma açıldı

Sason'da 4 gün önce akşam saatlerinde başlayan yağışların ardından Dereköy, Şahinli, Yücebağ beldesi grup köy yolları ile Derince, Dörtbölük ve Sarıyayla grup köy yollarına bağlı 40 köy yolu ile 30 mezra yolu düşen taş, sel ve meydana gelen heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

İlçe Özel İdare ekipleri, sabah saatlerinden itibaren başlattıkları çalışmalar sonucunda 40 köy ve 20 üzerindeki mezra yolunu yeniden ulaşıma açtı.

Kapalı durumda olan mezra yollarında çalışmaların aralıksız devam ettiği öğrenildi.