Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyündeki Mava Dağı'nda jandarma ekiplerince yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.
Çatışmada bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.
Bölgede geniş çaplı operasyon başlatıldı.
Batman'dan acı haber: 1 şehit
Anadolu AjansıTürkiye
Batman'ın Hasankeyf ilçesinde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada bir jandarma uzman çavuş şehit oldu.
Batman'ın Hasankeyf ilçesi Kelekçi köyündeki Mava Dağı'nda jandarma ekiplerince yürütülen arama tarama faaliyeti sırasında PKK'lı teröristlerle çatışma çıktı.