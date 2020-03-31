Batman'dan Avrupa'ya 1 milyar maske

Batman Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyetin yürütüldüğü tekstil firmasına, Avrupa ülkelerinden toplam 1 milyar maske siparişi geldi. Dünyaya yayılan corona virüsün Türkiye'de de görülmesinin ardından üretimin artırıldığı fabrikada, 3 vardiya sistemiyle çalışan işçiler, haftada 10 milyon maske üretiyor.

Fabrika yetkilisi Cengiz Kaptanoğlu, Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını da karşıladıklarını belirtti. Kaptanoğlu, Avrupa'dan bir firmanın, çeşitli ülkelerde corona virüs salgını nedeniyle kullanılacak 1 milyar maske siparişi verdiğini söyledi.

Siparişleri yetiştirmek için 550 çalışanla fabrikada üretimi artırdıklarını anlatan Kaptanoğlu, "Fabrikamızda bone, maske ve eldivenle 3 vardiya sistemiyle çalışıyoruz. Haftada 10 milyon maske üretiyoruz. Bir yandan Sağlık Bakanlığı'nın maske ihtiyacını karşılıyoruz diğer yandan da Avrupa'dan bir firmadan 1 milyar maske siparişi aldık. Üretim kapasitemizi her geçen gün artırıyoruz. Mesai kavramı gözetmeksizin ekip olarak çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Almanya ve İspanya gibi ülkelerden aldığımız 1 milyar maske siparişini de en kısa sürede yetiştirmek için çalışmalarımızı hızla sürdürüyoruz" diye konuştu.