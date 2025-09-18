Batman'da uyuşturucu operasyonunda 4 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Batman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, kent girişinde durdurulan 2 araçta arama yapıldı.



Aramada, lastiklere zulalanmış 27 kilo 450 gram skunk ele geçirildi, 5 zanlı gözaltına alındı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

